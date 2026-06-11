Lecce, la rassegna 'The best of' al Multisala Massimo dal 19 giugno al 31 luglio



LECCE - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: al Multisala Massimo si terrà la rassegna "The best of" dal 19 giugno al 31 luglio. - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: al Multisala Massimo si terrà la rassegna "The best of" dal 19 giugno al 31 luglio.





Si tratta di una selezione di film italiani ed europei che hanno incontrato grande interesse da parte del pubblico nei mesi invernali e che vengono riproposti dal 19 giugno al 31 luglio alle ore 21.00, grazie a Cinema Revolution, con un costo di biglietto allo spettatore di soli euro 3.50.





La rassegna si svolgerà nei giorni infrasettimanali, dal martedì al venerdì, giornate nelle quali vedere un bel film dopo una giornata di lavoro o di vacanza, in una location che offre il massimo confort come il Multisala Massimo, sarà una occasione di svago e di cultura. I film verranno proiettati prevalentemente in Sala 1 con il tetto apribile, per cui si vedrà il film sotto le stelle, senza soffrire il caldo, grazie all’impianto di climatizzazione che sarà in funzione, oppure in una delle sale climatizzate.





L’inaugurazione della Rassegna avverrà il 19 e 20 giugno con il film del Maestro Ferzan Ozpetek “DIAMANTI”, a seguire il 23 e 24 giugno, “L’ABBAGLIO” con un grande cast come Toni Servillo, Ficarra e Picone, il 25 e 26 giugno “FOLLEMENTE” ultimo lavoro di Paolo Genovese, il 30 giugno e 1 luglio “ZVANI’. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli” con Benedetta Porcaroli, il 2 e 3 luglio “BRUNELLO. Il visionario garbato” docufilm di Giuseppe Tornatore sullo stilista ed imprenditore Cucinelli, il 7 e 8 luglio “IL NIBBIO” con Claudio Santamaria ed Anna Ferzetti, il 9 e 10 luglio “PER TE”, film drammatico su una storia vera interpretata da Edoardo Leo, il 14 e 15 luglio “CINQUE SECONDI” di Paolo Virzì, il 16 e 17 luglio “LA VITA VA COSI” di Riccardo Milani, il 21 e 22 luglio “BUEN CAMINO” il film entrato nella storia del cinema con Checco Zalone, il 23 e 24 luglio “PRIMAVERA” film storico su Vivaldi interpretato da Michele Riondino, il 28 e 29 luglio “ … CHE DIO PERDONA A TUTTI” di e con Pif, il 30 luglio “VITA MIA” ultimo lavoro del regista Edoardo Winspeare. La rassegna si conclude con 31 luglio con “LO STRANIERO” adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Albert Camus.



