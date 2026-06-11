Regione Puglia, garantita la massima attenzione per gli sport paralimpici

"Oggi, durante i lavori della II Commissione Consiliare permanente che presiedo, abbiamo audito il Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), il Dott. Gianni Romito, la delegata Provinciale di Taranto, la Prof.ssa Anna Portacci, e il Garante Regionale per le persone con Disabilità, Antonio Giampietro. L'oggetto dell'incontro verteva sulla possibile interconnessione tra gli sport paralimpici e i Giochi del Mediterraneo. L'occasione è stata utile per parlare dell'utilizzo delle strutture per normodotati che devono essere messe a disposizione delle persone disabili che praticano sport. Altro punto cruciale è stato l'aspetto dei contributi che la Regione devolve alle associazioni sportive, giacché le realtà che operano con atleti con disabilità e che praticano sport paralimpici dovrebbero rispettare un criterio differente rispetto alle altre. La Commissione tutta ha manifestato la massima disponibilità nell'ascoltare le legittime richieste del Comitato Paralimpico e del garante per le persone disabili. Tengo a precisare che si è trattato di un'iniziativa spontanea della Commissione, non sollecitata da alcuna richiesta esterna. Fattore che comprova e testimonia la sensibilità della Commissione, che mi onoro di presiedere, verso le persone con disabilità e verso gli atleti paralimpici. Lo sport è un'attività importantissima: migliora la qualità della vita, contribuisce a seguire un corretto stile di vita e, nell'ambito della prevenzione sanitaria, aiuta anche al benessere del sistema sanitario regionale attraverso i notevoli risparmi generati nel momento in cui la buona pratica sportiva è diffusa e continuativa".