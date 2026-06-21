Lecce, nel mirino Federico Bonazzoli: Trinchera prepara l’assalto all’attaccante della Cremonese

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione di Serie A e avrebbe individuato inuno dei principali obiettivi. L’attaccante della Cremonese, reduce dall’ultima annata nel massimo campionato, è infatti seguito con interesse dal club giallorosso.

Bonazzoli ha collezionato 35 presenze con la Cremonese nel campionato di Serie A conclusosi il 24 maggio, confermandosi una pedina importante nello scacchiere della formazione lombarda. Il suo contratto con il club grigiorosso è in scadenza il 30 giugno 2028.

L’attaccante può vantare una lunga esperienza nel calcio italiano. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Salernitana, Verona, Sampdoria, Torino, Padova, Spal, Brescia e Virtus Lanciano, oltre a essere cresciuto nel vivaio dell’Inter e ad aver giocato con l’Inter Primavera.

Importante anche il percorso nelle nazionali giovanili azzurre: Bonazzoli ha disputato 9 partite con l’Italia Under 21 e 6 con l’Italia Under 20, confermando il suo profilo di giocatore di esperienza e affidabilità.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, dovrebbe avviare i contatti con la dirigenza della Cremonese per verificare la fattibilità dell’operazione. Sul tavolo potrebbero esserci sia l’ipotesi del prestito sia quella di un trasferimento a titolo definitivo.

La società salentina è al lavoro per costruire una rosa competitiva con l’obiettivo di conquistare ancora una volta la permanenza in Serie A. L’eventuale arrivo di Bonazzoli rappresenterebbe un innesto di esperienza e qualità per il reparto avanzato di mister Eusebio Di Francesco.