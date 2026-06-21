Autismo, in arrivo 200 mila euro per nuovi progetti nella provincia di Brindisi
Si comunica che, con nota del 18 giugno 2026, la Regione Puglia ha richiesto agli Ambiti Territoriali Sociali e ai Consorzi interessati di manifestare l’interesse ad accedere alle risorse relative al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per l’anno 2025”, destinate alla promozione e alla realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 15 luglio 2026.
Si potranno avviare, presumibilmente nel prossimo autunno, attività progettuali riguardanti due diverse linee di intervento: percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e alle persone in età di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite voucher (Linea 1), oppure progetti finalizzati a fornire supporto agli enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l’attività scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI (Linea 2).
Gli Ambiti Territoriali Sociali, in fase di manifestazione di interesse, potranno optare per una delle due linee di intervento. I Consorzi della provincia di Brindisi potranno contare su un budget complessivo di circa 200.000 euro.