Autismo, in arrivo 200 mila euro per nuovi progetti nella provincia di Brindisi

Si comunica che, con nota del 18 giugno 2026, la Regione Puglia ha richiesto agli Ambiti Territoriali Sociali e ai Consorzi interessati di manifestare l’interesse ad accedere alle risorse relative al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per l’anno 2025”, destinate alla promozione e alla realizzazione di progetti e iniziative dedicate alle persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico.