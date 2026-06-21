ATP Maiorca, Bondioli eliminato nelle qualificazioni: Walton vince in due set

FRANCESCO LOIACONO - Si ferma al primo turno delle qualificazioni dell’ATP 250 di Maiorca il cammino di Federico Bondioli. Il tennista italiano è stato sconfitto dall’australianocon il punteggio di 6-1 7-5 al termine di un match in cui l’avversario ha saputo sfruttare al meglio il proprio servizio e una maggiore continuità negli scambi.

Nel primo set Walton ha preso subito il controllo della partita grazie a un servizio particolarmente efficace, lasciando poco spazio alle iniziative dell’azzurro e chiudendo il parziale sul 6-1. Più combattuta la seconda frazione, caratterizzata da un sostanziale equilibrio fino al 5-5. Nel momento decisivo, però, l’australiano ha alzato il livello del suo gioco, imponendosi con il rovescio e con accelerazioni incisive da fondo campo per conquistare il set e l’incontro.

Niente da fare anche per l’altro italiano in tabellone, Filippo Romano, battuto dallo statunitense Murphy Cassone con il punteggio di 7-5 6-1.

Negli altri incontri del primo turno delle qualificazioni, lo slovacco Alex Molcan ha superato lo sloveno Ziga Sesko per 6-2 6-2, mentre il giordano Abdullah Shelbayh ha avuto la meglio sul kazako Aleksandr Shevchenko con il punteggio di 6-4 6-3.

Successo anche per l’australiano Marc Polmans, che ha sconfitto il tedesco Jamie Mackenzie per 7-6 6-1. Il bosniaco Damir Dzumhur ha dominato il kazako Mikhail Kukushkin imponendosi 6-2 6-1.

L’americano Zachary Svajda ha battuto lo svizzero Marc Andrea Huesler per 6-3 6-3, mentre il francese Antoine Ghibaudo ha conquistato il passaggio del turno grazie al successo per 6-2 6-4 sul russo Petr Bar Biryukov.