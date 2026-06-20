Lecce, anziano muore intrappolato dalle fiamme: 89enne stava bruciando sterpaglie nel suo podere

È morto avvolto dalle fiamme che lui stesso aveva acceso per ripulire il terreno. La vittima è, 89 anni, rimasto intrappolato in un incendio divampato in un podere alla periferia di Lecce durante alcuni lavori di pulizia del fondo.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava procedendo alla bruciatura di alcune sterpaglie quando il fuoco si sarebbe improvvisamente propagato, probabilmente favorito dalle condizioni del terreno e dalla vegetazione secca, fino a circondarlo senza lasciargli possibilità di fuga.

A nulla sono valsi i tentativi di un amico presente sul posto, intervenuto per cercare di salvarlo. L’uomo, nel tentativo di raggiungere l’89enne e portarlo lontano dalle fiamme, è rimasto ferito riportando ustioni di primo e secondo grado ai piedi. È stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

La morte di Luigi Cappilli ha suscitato dolore e sgomento nella comunità locale, colpita da una tragedia avvenuta durante una consueta attività di manutenzione del terreno.