Museo del Mare di Bari, il cantiere prende forma: oltre 150 partecipanti al primo weekend di "Essere Oceano"

BARI - Proseguono i lavori per la realizzazione delal molo Sant'Antonio. Questa mattina gli assessori comunali alle Culturee alla Cura del territoriohanno effettuato un sopralluogo nel cantiere, dove sono proseguite anche le attività della rassegna, il percorso promosso dal Comune per coinvolgere la cittadinanza nella costruzione dell'identità del nuovo spazio culturale.

Il primo fine settimana dell'iniziativa ha registrato una significativa partecipazione: oltre 150 persone hanno preso parte alla performance di respirazione collettiva accompagnata dalla musica al tramonto, dedicata al tema dell'aria. Nella mattinata odierna, invece, i partecipanti hanno visitato il cantiere e preso parte ai laboratori di coprogettazione dedicati al futuro del museo.

«Con "Essere Oceano" vogliamo immaginare insieme il futuro del Museo del Mare – ha spiegato l'assessora Paola Romano –. Siamo convinti che questo sia il luogo ideale per ripensare il rapporto tra l'essere umano e l'ecosistema marino attraverso una visione non antropocentrica, ripercorrendo la storia del nostro legame con il mare e con l'ambiente. Da qui a dicembre, nell'ultimo fine settimana di ogni mese, con un appuntamento straordinario già fissato per il 17 luglio, proporremo performance artistiche, laboratori e visite gratuite al cantiere».

Sul fronte delle opere, l'assessore Domenico Scaramuzzi ha illustrato lo stato di avanzamento dell'intervento di riqualificazione del molo Sant'Antonio.

«I lavori procedono con un buon ritmo – ha dichiarato –. Dopo il completamento delle opere di difesa marittima con la nuova barriera frangiflutti, sono già visibili il terrazzamento in legno sul mare, le aree prendisole e la nuova balconata. È inoltre in fase avanzata la struttura che ospiterà il Museo del Mare e i servizi annessi: sono concluse le opere strutturali, la copertura e gli impianti tecnologici».

Nelle prossime settimane è prevista l'installazione delle grandi vetrate perimetrali, cui seguiranno le partizioni interne e le opere di finitura, comprese le pavimentazioni.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è consegnare alla città un nuovo spazio culturale e paesaggistico di qualità nel più breve tempo possibile, accompagnando l'evoluzione del cantiere con un percorso partecipativo che coinvolga cittadini, associazioni e operatori culturali nella definizione delle future funzioni del MuMaB.