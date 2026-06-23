Nardò, Marina Corazziari celebra al Voice At i suoi 40 anni di arte orafa

NARDÒ – Quarant'anni di creatività, ricerca artistica e affermazione internazionale nel segno dell'eccellenza del Made in Italy.Giovedì 25 giugno, alle ore 19.00, il Voiceat Space di Nardò ospiterà un evento straordinario dedicato a Marina Corazziari, protagonista assoluta dell'arte orafa italiana e interprete di una visione del gioiello che travalica la moda per diventare espressione culturale e artistica.Le creazioni di Marina Corazziari (barese) hanno impreziosito donne di ogni parte del mondo, conquistando personalità, artiste e figure di spicco del panorama internazionale. I suoi gioielli non sono semplici ornamenti, ma autentiche opere d'arte che raccontano storie, evocano culture e custodiscono la memoria di tradizioni antiche.Un universo creativo ricco di suggestioni che profumano d'Oriente, attraversano mari cristallini e deserti dorati, si nutrono della luce della luna e della forza ancestrale del Mediterraneo.L'incontro rappresenta un omaggio a quarant'anni di attività imprenditoriale e artistica, un percorso costruito con talento, determinazione e una costante ricerca estetica che ha reso Marina Corazziari un punto di riferimento nel panorama internazionale della gioielleria d'autore.Ad accoglierla sarà Annalaura Giannelli, scrittrice (fresco di stampa il suo "Processo a Caino", Adda Editore) e avvocatessa, fondatrice del Voiceat Space, realtà culturale innovativa nata per promuovere il dialogo tra arte, design, letteratura e creatività contemporanea.Sempre più punto di riferimento per artisti, stilisti, intellettuali e appassionati di bellezza, il Voiceat Space si conferma come un hub culturale dinamico e una prestigiosa art gallery destinata a diventare un centro nevralgico per la valorizzazione dei linguaggi creativi del nostro tempo.A dialogare con Marina Corazziari, in un vivace talk show, sarà Matilde De Razza, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle ispirazioni, dei successi e delle sfide che hanno segnato il percorso dell'artista.La serata sarà arricchita da un'esposizione unica delle creazioni di Marina Corazziari, offrendo agli ospiti l'opportunità di ammirare da vicino opere che sintetizzano arte, artigianato, innovazione e identità italiana.L'evento si terrà presso il Voiceat Space, in via Ettore Fieramosca 4, Nardò.Ingresso esclusivamente su invito.