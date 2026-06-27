Puglia regina dei beach club: Lido La Castellana di Otranto conquista il titolo di migliore struttura regionale 2026

OTRANTO - È ancora una voltail miglior beach club della Puglia. A decretarlo è la nuova edizione della, realizzata dal giornalistae dall'attrice e scrittricee pubblicata da

La struttura della famiglia Capasa, attiva nel mondo della moda e rappresentata da Carlo, Ennio e Rita Capasa, conferma il primato già ottenuto nelle precedenti edizioni, grazie a un modello fondato su qualità dei servizi, attenzione all'accoglienza e investimenti nell'offerta turistica.

Con il rating massimo dei "tre ombrelloni", Lido La Castellana rappresenta l'eccellenza regionale all'interno di una Puglia protagonista nella guida con ben 32 beach club selezionati. Dodici di questi hanno ottenuto il massimo riconoscimento, tra cui Canneto Beach e Lido Gandoli a Leporano, Le Palme Beach Club e Calderisi Mare Beach Club a Monopoli, Le Cinque Vele a Pescoluse, Cala San Giovanni a Polignano a Mare, Bahia a Porto Cesareo, Cala Masciola, Cala Maka e Coccaro Beach Club a Savelletri, Pettolecchia Il Lido a Torre Canne e, appunto, Lido La Castellana.

Oltre al premio principale sono stati assegnati anche importanti riconoscimenti di categoria. Il Cà Maiol Award - Best Beach Restaurant Puglia 2026 è andato a Posto 9 di Campomarino, premiato per la proposta gastronomica. Il San Greg by Feudi di San Gregorio Award - Best Design Beach Club Puglia 2026 è stato assegnato a Cala Masciola di Savelletri, beach club di Borgo Egnazia, mentre il riconoscimento per qualità e sostenibilità, promosso da Audit People, è stato conquistato da Cala San Giovanni di Polignano a Mare.

Un ulteriore premio nazionale è stato assegnato a Le Cinque Vele di Pescoluse, che ha ricevuto il riconoscimento per la migliore strategia d'impresa durante il Gran Galà dei Beach Club d'Italia dello scorso 7 maggio a Milano.

La guida, giunta alla terza edizione, rappresenta il primo progetto editoriale italiano dedicato esclusivamente al mondo dei beach club e si sviluppa anche attraverso strumenti digitali come il sito Italian Beach Club, l'app Italian Beach, i canali social e il podcast "Beach Advisor" realizzato con Loquis.

«I beach club hanno un valore sempre più rilevante all'interno del sistema turistico – spiegano gli autori Andrea Guolo e Tiziana Di Masi – e sono diventati essi stessi una destinazione, al pari degli hotel di prestigio internazionale, dei ristoranti e dei locali delle principali località balneari italiane».

Un riconoscimento che conferma il ruolo centrale della Puglia nel turismo balneare di qualità e la capacità delle sue strutture di coniugare mare, ospitalità, design, gastronomia e sostenibilità.



