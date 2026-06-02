Rapina in un supermercato di Bitonto: arrestato 22enne, era stato rintracciato in una sala slot

BITONTO – Avrebbe rapinato un supermercato del centro cittadino armato di coltello e con il volto coperto da un passamontagna. Per questo un 22enne di Bitonto è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina aggravata.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe introdotto nel supermercato nel pomeriggio dello stesso giorno, minacciando una cassiera con un'arma da taglio e facendosi consegnare una consistente somma di denaro. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno rinvenuto e sequestrato a breve distanza dall'esercizio commerciale il passamontagna e il coltello presumibilmente utilizzati durante il colpo.

Determinanti per le indagini sono state le immagini del sistema di videosorveglianza. I filmati avrebbero immortalato il 22enne mentre osservava l'interno del supermercato a volto scoperto, per poi indossare il passamontagna in una strada adiacente prima di entrare in azione.

Grazie alla nota di ricerca diramata immediatamente dopo la rapina, le Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Bari hanno individuato il presunto responsabile all'interno di una sala slot, procedendo al fermo.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bari. Successivamente, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.

Come previsto dalla legge, si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che l'indagato deve essere considerato innocente fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità con sentenza irrevocabile.