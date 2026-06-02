Maltempo in arrivo in Puglia: scatta l’allerta gialla per temporali il 3 giugno

BARI - La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che interesserà anche la Puglia a partire dal tardo pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno, e per le successive 24-30 ore.

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, inizialmente su diverse regioni del Centro Italia e successivamente in estensione a Campania e Puglia, con particolare attenzione ai settori interni e adriatici.

I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Per la giornata di mercoledì 3 giugno, dalle ore 8 e per le successive 12 ore, le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse sulla Puglia settentrionale, con quantitativi generalmente moderati. Sul resto della regione sono attesi rovesci e temporali sparsi, con accumuli generalmente deboli ma localmente moderati, soprattutto nelle aree interne e lungo il versante adriatico.

Alla luce delle previsioni, è stata diramata un'allerta gialla per rischio idrogeologico e rischio idrogeologico per temporali sulle zone di Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica e Bacini del Lato e del Lenne.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici e alle eventuali disposizioni della Protezione Civile.