Roland Garros, Cobolli e Berrettini ai quarti: Italia protagonista anche nel doppio misto

FRANCESCO LOIACONO - Grande giornata per il tennis italiano al Roland Garros, dove Flavio Cobolli e Matteo Berrettini hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo di singolare maschile, mentre Sara Errani e Andrea Vavassori hanno staccato il pass per le semifinali del doppio misto.Negli ottavi di finale del singolare maschile, Flavio Cobolli ha superato l’americano Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 al termine di una sfida combattuta, soprattutto negli ultimi due set. Il tennista azzurro ha dominato la prima parte dell’incontro, prima di subire la reazione dell’avversario nel terzo parziale. Nel quarto set, però, Cobolli ha mantenuto i nervi saldi nel tie-break decisivo, conquistando così la qualificazione ai quarti di finale.Successo importante anche per Matteo Berrettini, che ha avuto la meglio sull’argentino Juan Manuel Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6. L’azzurro ha mostrato solidità e grande efficacia nei momenti decisivi, imponendosi in due tie-break e chiudendo il match in tre set per volare tra i migliori otto del torneo.Negli altri incontri degli ottavi, il canadese Felix Auger-Aliassime ha sconfitto nettamente il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-1. Vittoria in cinque set invece per il ceco Jakub Mensik, che ha prevalso sul russo Andrej Rublev per 6-3, 7-6, 4-6, 2-6, 6-3 dopo una battaglia durata oltre quattro ore.Nel tabellone femminile, la polacca Maja Chwalinska ha conquistato i quarti di finale grazie al successo per 6-3, 6-2 sulla francese Diane Parry. Avanza anche la russa Diana Snajder, vittoriosa sull’americana Madison Keys con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-0.Passa il turno anche la russa Anna Kalinskaya, che ha avuto la meglio sull’austriaca Anastasija Potapova in una sfida molto equilibrata, conclusa sul 6-4, 2-6, 7-6.Sorride infine il tennis italiano nel doppio misto. Nei quarti di finale Sara Errani e Andrea Vavassori hanno dominato il confronto contro l’americano James Tracy e la kazaka Anna Danilina, imponendosi con un netto 6-2, 6-2 e conquistando così la qualificazione alle semifinali.Nell’altro incontro, il croato Nikola Mektic e l’americana Asia Muhammad hanno superato in rimonta lo svedese André Goransson e la neozelandese Erin Routliffe con il punteggio di 5-7, 6-4, 14-12 al super tie-break, al termine di una sfida estremamente combattuta.