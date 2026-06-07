Taranto si prepara al ritmo dello swing: presentazione del festival 2026
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TARANTO - È prevista per lunedì 8 giugno 2026 alle ore 18:00, presso il Piazzale Democrate a Taranto (nei pressi dell’imbarcadero delle motonavi di Kyma Mobilità), la conferenza stampa del Taranto Swing Festival 2026 – Apulia Swing Destination.
La manifestazione, in programma dal 10 al 14 giugno, trasformerà Taranto in un punto di riferimento internazionale per la musica e la danza swing, con la partecipazione di artisti, ballerini e appassionati provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia.
Il festival è inserito tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia – Regione Europea dello Sport 2026 e proporrà concerti, spettacoli, workshop ed eventi gratuiti, consolidando la sua posizione tra gli appuntamenti swing più rilevanti del panorama europeo.
La direzione artistica è affidata a Nicky Pezzolla, ideatore della manifestazione e promotore dell’iniziativa attraverso l’associazione Be Swing.
L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Taranto e della collaborazione di realtà locali e sponsor privati, tra cui istituti bancari e imprese del territorio, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’identità culturale e turistica della città attraverso la musica dal vivo e la danza sociale.