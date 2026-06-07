Taranto si prepara al ritmo dello swing: presentazione del festival 2026

ph_Taranto Swing

TARANTO - È prevista per, presso il(nei pressi dell’imbarcadero delle motonavi di Kyma Mobilità), la conferenza stampa del

La manifestazione, in programma dal 10 al 14 giugno, trasformerà Taranto in un punto di riferimento internazionale per la musica e la danza swing, con la partecipazione di artisti, ballerini e appassionati provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia.

Il festival è inserito tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia – Regione Europea dello Sport 2026 e proporrà concerti, spettacoli, workshop ed eventi gratuiti, consolidando la sua posizione tra gli appuntamenti swing più rilevanti del panorama europeo.

La direzione artistica è affidata a Nicky Pezzolla, ideatore della manifestazione e promotore dell’iniziativa attraverso l’associazione Be Swing.

L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Taranto e della collaborazione di realtà locali e sponsor privati, tra cui istituti bancari e imprese del territorio, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’identità culturale e turistica della città attraverso la musica dal vivo e la danza sociale.