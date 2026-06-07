EGO Cozza Fest, bilancio positivo e proposta del “Cozza Day”

ph_Ego Food Fest

TARANTO - Si chiude con un bilancio positivo l’edizione zero di, manifestazione dedicata alla valorizzazione della Cozza nera di Taranto Presidio Slow Food. Le ideatrici, Monica Caradonna e Ilaria Donateo, hanno annunciato l’intenzione di chiedere al Comune di Taranto l’istituzionalizzazione delildi ogni anno.

L’iniziativa nasce come spin-off di EGO Food Fest 2026 e ha coinvolto numerose località pugliesi con eventi culturali, cooking show e proposte gastronomiche dedicate alla cozza tarantina. L’obiettivo è promuovere un prodotto simbolo del territorio e sostenere il settore della mitilicoltura.

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Tra gli appuntamenti più significativi, il convegno “La Cozza Tarantina dal mare all’identità, dalla storia al futuro”, dedicato alle prospettive del comparto e alle sue criticità. Proprio in questa occasione è stata lanciata l’idea di rendere permanente il “Cozza Day”.

L’evento ha registrato la partecipazione di oltre cinquanta tra ristoranti e pizzerie distribuiti in tutta la regione, da Gargano al Salento, contribuendo a diffondere la conoscenza della cozza tarantina come elemento identitario della gastronomia pugliese.

La manifestazione è stata co-organizzata dalla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ed è inserita nei programmi di promozione turistica sostenuti da Pugliapromozione e dalla Regione Puglia.