Roma, il 9 giugno il Forum Whistleblowing 2026: focus su etica aziendale, compliance e responsabilità d’impresa

ROMA - Il whistleblowing non è più soltanto uno strumento di segnalazione previsto dalla normativa, ma un vero e proprio indicatore della solidità etica delle organizzazioni. È questo il presupposto alla base della, in programma a, presso la sede dell’

L’evento, organizzato dall’Osservatorio Italiano Whistleblowing in collaborazione con AITRA – Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione, AIGI – Associazione Italiana Giuristi d’Impresa e Zucchetti, riunirà esperti del mondo giuridico, istituzionale e industriale per analizzare lo stato di evoluzione dei sistemi di segnalazione e dei modelli di compliance.

Un appuntamento sulla cultura della trasparenza

Il Forum si terrà dalle 10:00 alle 13:00 e sarà dedicato al tema: “Oltre la segnalazione: whistleblowing e compliance integrata come strumenti di responsabilità, protezione e valore per l’impresa”. L’obiettivo è approfondire il ruolo del whistleblowing non solo come obbligo normativo, ma come elemento centrale nella costruzione di sistemi aziendali più trasparenti e resilienti.

Durante i lavori verranno affrontati i temi relativi allo stato di applicazione delle normative, al ruolo delle autorità di vigilanza e ai criteri di valutazione dell’efficacia dei modelli organizzativi adottati dalle imprese.

Relatori e contributi istituzionali

Alla giornata parteciperanno rappresentanti di primo piano del panorama giuridico e istituzionale italiano, tra cui esponenti dell’ANAC, magistrati e professionisti del settore della compliance e dell’audit aziendale.

Tra gli interventi anche contributi provenienti dal mondo industriale e della consulenza, con esperienze applicative legate alla gestione dei sistemi di segnalazione e alla tutela dei segnalanti all’interno delle organizzazioni complesse.

Compliance e valore per le imprese

Il Forum si propone come un momento di confronto tra istituzioni, imprese e operatori del diritto, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della trasparenza e della prevenzione dei rischi. Centrale sarà il tema dell’integrazione tra whistleblowing e sistemi di compliance, considerata sempre più una leva strategica di governance.

La partecipazione è gratuita previa registrazione, con iscrizioni disponibili attraverso i canali ufficiali dell’Osservatorio Italiano Whistleblowing.