Valenzano, il caldo mette in difficoltà un cavallo anziano: intervengono i vigili del fuoco

VALENZANO - L’ondata di caldo che sta interessando la Puglia non risparmia nemmeno gli animali. A, nella serata di ieri, un cavallo di 30 anni è stato colto da un malore legato alle alte temperature e non riusciva più a rialzarsi.

L’animale, ormai anziano, si era accasciato a causa dell’afa e dello sforzo fisico, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori hanno lavorato a lungo per rimetterlo in piedi: per completare l’operazione in sicurezza è stato necessario utilizzare un’imbracatura e sollevare il cavallo con particolare cautela.

L’intervento si è protratto fino alle 2 di notte, quando l’animale è finalmente riuscito a recuperare le forze. Al termine delle operazioni il cavallo è risultato completamente ristabilito.

Un episodio che richiama ancora una volta l’attenzione sugli effetti delle temperature estreme anche sugli animali, soprattutto sugli esemplari più anziani, maggiormente esposti ai rischi legati al caldo intenso.