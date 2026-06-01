Vasto incendio tra Punta Prosciutto e il Bosco dell’Arneo: in azione anche un Canadair

PORTO CESAREO – Un vasto incendio è in corso nella zona di Punta Prosciutto, marina di Porto Cesareo, e nell’area del Bosco dell’Arneo. Le fiamme, alimentate dalle condizioni favorevoli alla propagazione del fuoco, hanno rapidamente aggredito la macchia mediterranea, avanzando verso il litorale e destando preoccupazione tra residenti e operatori della zona.Sul posto sono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, al lavoro per contenere il fronte dell’incendio e impedire che il rogo raggiunga aree sensibili. Le operazioni di spegnimento si stanno concentrando in particolare lungo i punti più critici, dove il fuoco minaccia la vegetazione costiera.Al momento non risultano abitazioni evacuate. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, le fiamme vengono mantenute a distanza dalle strutture ricettive e dalle aziende agricole e artigianali presenti nella zona interessata dall’emergenza.Per rafforzare le attività di contrasto all’incendio è entrato in azione anche un Canadair, impegnato in continui lanci d’acqua dall’alto per supportare il lavoro delle squadre a terra.Le operazioni proseguono senza sosta mentre viene costantemente monitorata l’evoluzione del rogo, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area e scongiurare ulteriori rischi per persone, attività e patrimonio ambientale.