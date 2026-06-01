Vasto incendio tra Punta Prosciutto e il Bosco dell’Arneo: in azione anche un Canadair
Sul posto sono impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, al lavoro per contenere il fronte dell’incendio e impedire che il rogo raggiunga aree sensibili. Le operazioni di spegnimento si stanno concentrando in particolare lungo i punti più critici, dove il fuoco minaccia la vegetazione costiera.
Al momento non risultano abitazioni evacuate. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori, le fiamme vengono mantenute a distanza dalle strutture ricettive e dalle aziende agricole e artigianali presenti nella zona interessata dall’emergenza.
Per rafforzare le attività di contrasto all’incendio è entrato in azione anche un Canadair, impegnato in continui lanci d’acqua dall’alto per supportare il lavoro delle squadre a terra.
Le operazioni proseguono senza sosta mentre viene costantemente monitorata l’evoluzione del rogo, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area e scongiurare ulteriori rischi per persone, attività e patrimonio ambientale.
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