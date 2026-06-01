Disavanzo sanità, De Santis: “Le regioni di centrodestra contro il Governo Meloni, si sgonfia la propaganda del centrodestra pugliese”

BARI – “La maschera del centrodestra pugliese è caduta”. È quanto sostiene il consigliere regionale e segretario del Partito Democratico della Puglia, Domenico De Santis, intervenendo sul tema del disavanzo sanitario che interessa diverse regioni italiane, tra cui la Puglia.Secondo De Santis, le recenti dichiarazioni provenienti da amministratori regionali di centrodestra confermerebbero le critiche avanzate dal Pd nei confronti del Governo nazionale sul finanziamento della sanità pubblica.“Un mese fa l’assessore alla Sanità della Basilicata, Cosimo Latronico, e ora l’assessore della Regione Veneto, Gino Gerosa, componente della Giunta leghista, dichiarano ciò che sosteniamo da tempo: il Governo, a fronte dell’aumento della spesa sanitaria, non ha stanziato le risorse necessarie”, afferma il segretario dem.De Santis evidenzia come gli stessi esponenti del centrodestra abbiano riconosciuto che la spesa sanitaria sostenuta dalle regioni è superiore alle risorse previste dal Fondo sanitario nazionale. In particolare, richiama le parole dell’assessore veneto Gerosa, che avrebbe auspicato un incremento delle risorse destinate al comparto.“Non è soltanto la Puglia a vivere questa situazione – prosegue De Santis –. Nelle stesse condizioni si trovano Veneto, Piemonte, Lombardia e molte altre regioni amministrate dal centrodestra”.Per l’esponente del Pd, le difficoltà economiche dei sistemi sanitari regionali rappresentano la dimostrazione che il problema è di carattere nazionale e non può essere attribuito alle singole amministrazioni territoriali.“La recita è finita. In ballo c’è la salute pubblica e a tutelarla non servirà la propaganda del centrodestra nostrano. È il momento di agire e lavorare concretamente per i pugliesi”, conclude De Santis.