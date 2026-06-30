Wimbledon, Darderi subito fuori: Djokovic e Medvedev avanzano al secondo turno

FRANCESCO LOIACONO - Si chiude al primo turno l'avventura di Luciano Darderi a Wimbledon. L'azzurro è stato sconfitto in tre set dall'americano Ethan Quinn, che si è imposto con il punteggio di 7-6, 7-5, 6-2, conquistando così l'accesso al secondo turno dello Slam londinese.

Avanza senza particolari difficoltà Novak Djokovic. Il campione serbo ha superato il cinese Wu Yibing in quattro set con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, confermando il proprio ruolo tra i principali favoriti del torneo.

Esordio convincente anche per Daniil Medvedev. Il russo ha dominato il croato Marin Cilic imponendosi con un netto 6-1, 6-2, 6-4 e qualificandosi al turno successivo.

Tra gli altri risultati di giornata, il portoghese Nuno Borges ha eliminato l'americano Tristan Boyer per 6-3, 7-5, 7-5, mentre il polacco Hubert Hurkacz ha avuto la meglio sul norvegese Casper Ruud con il punteggio di 6-4, 6-2, 7-6.

Successo in rimonta per l'austriaco Sebastian Ofner, che ha sconfitto il serbo Hamad Medjedovic in cinque set (1-6, 6-2, 4-6, 6-3, 6-4). Vittoria senza storia, invece, per l'americano Tommy Paul, che ha liquidato il francese Alexandre Muller con un perentorio 6-1, 6-2, 6-1.

Prosegue il torneo anche per lo spagnolo Rafael Jodar, vincitore sul britannico Felix Gill per 6-3, 6-3, 7-5, e per il connazionale Pablo Carreño Busta, qualificato dopo il ritiro del canadese Denis Shapovalov per problemi muscolari, arrivato dopo aver perso i primi due set per 6-3, 7-6.

Completano il quadro delle qualificazioni il peruviano Ignacio Buse, che ha superato l'americano Emilio Nava in quattro set (7-6, 3-6, 7-5, 6-0), il giapponese Shintaro Mochizuki, autore di un netto 6-3, 6-0, 6-0 contro il britannico Max Basing, e l'americano Learner Tien, vittorioso sul ceco Dalibor Svrcina con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-7, 6-3.