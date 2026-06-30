Calciomercato Lecce, nel mirino l'attaccante Herba Guirassy del Nantes
FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce guarda al mercato francese per rinforzare il reparto offensivo. Nel mirino del club giallorosso c'è Herba Guirassy, attaccante di proprietà del Nantes, profilo giovane seguito dalla dirigenza salentina in vista della prossima stagione di Serie A.
Nel campionato appena concluso Guirassy ha collezionato 20 presenze con il Nantes, proseguendo il proprio percorso di crescita dopo aver completato tutta la trafila nel settore giovanile del club francese, dalle formazioni Under 17 e Under 19 fino alla prima squadra.
L'attaccante vanta anche esperienze con le nazionali giovanili della Francia, con una presenza nell'Under 21 e tre nell'Under 19, confermando le qualità che lo hanno portato a essere considerato uno dei prospetti interessanti del calcio transalpino.
Il contratto del calciatore con il Nantes è in scadenza il 30 giugno 2028, ma nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera, dovrebbe avviare i contatti con il club francese per valutare la fattibilità dell'operazione. L'obiettivo dei giallorossi è quello di provare ad acquistare Guirassy in prestito oppure a titolo definitivo.
La società salentina continua così a lavorare per consegnare all'allenatore una rosa competitiva in vista del prossimo campionato di Serie A, nel quale l'obiettivo principale resterà quello di conquistare la permanenza nella massima serie.