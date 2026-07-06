Aggressione nel carcere di Taranto: agente della Penitenziaria colpito da un detenuto

TARANTO - Nuovo episodio di violenza all’interno della Casa Circondariale di Taranto, dove nella tarda mattinata di ieri un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito da un detenuto.

Secondo quanto riferito dalla FNS CISL, nel reparto di osservazione un detenuto di origine maghrebina, al rientro dal passeggio, avrebbe improvvisamente colpito ripetutamente un assistente capo in servizio.

Il personale presente è intervenuto immediatamente, riuscendo a contenere l’aggressione e a ripristinare la sicurezza interna dell’istituto.

Il sindacato FNS CISL Taranto-Brindisi ha espresso vicinanza all’agente coinvolto e ha richiamato l’attenzione sulle criticità operative della struttura, in particolare il sovraffollamento e la carenza di organico della Polizia Penitenziaria, ritenute condizioni che incidono quotidianamente sulla gestione del carcere e sulla sicurezza del personale.

Secondo la sigla sindacale, sarebbero necessari interventi urgenti di rafforzamento degli organici e misure organizzative per migliorare le condizioni di lavoro all’interno dell’istituto.