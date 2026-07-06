Bitonto Opera Festival: il 25 luglio va in scena il “Rigoletto” di Verdi

BITONTO - Torna la grande lirica a Bitonto con la ventitreesima edizione del Bitonto Opera Festival, che quest’anno propone uno dei capolavori assoluti del repertorio operistico: Rigoletto di Giuseppe Verdi.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle 20.30, nel Chiostro dell’Istituto Sacro Cuore, dove l’opera andrà in scena in un contesto suggestivo pensato per valorizzare musica e atmosfera.

Il capolavoro verdiano

Composto nel 1851 su libretto di Francesco Maria Piave, Rigoletto è tratto dal dramma di Victor Hugo Le Roi s’amuse. La vicenda ruota attorno alla figura del buffone di corte Rigoletto, alla figlia Gilda e al Duca di Mantova, in un intreccio di potere, seduzione e vendetta che culmina in un tragico epilogo.

Produzione e direzione artistica

L’allestimento è curato dall’associazione culturale “La Macina Aps”, con il patrocinio del Comune di Bitonto. La direzione artistica è affidata al maestro Carlo Antonio de Lucia, mentre la regia porta la firma di Filippo Rotondo.

La direzione d’orchestra sarà del maestro Leonardo Quadrini, alla guida dell’Orchestra Internazionale della Campania, mentre il coro del festival sarà diretto dal maestro Giuseppe Maiorano.

Il cast

Sul palco un cast selezionato attraverso audizioni tra maggio e giugno:

Tommaso Nicolosi interpreterà il Duca di Mantova, Luca Bruno sarà Rigoletto e Carmen Lopez vestirà i panni di Gilda. Tra gli altri interpreti figurano Max Hochmuth (Sparafucile), Rosaria Miglionico (Maddalena) e un ensemble di artisti impegnati nei ruoli secondari, tra cui Anastasia Abriutina, Michele Antonetti e Nicola Cosimo Napoli.

Scene e costumi sono rispettivamente di Maria Rosaria Catalano e del Laboratorio Pastoressa, con audio e luci a cura di Sergio Schiavone.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne al costo di 25 euro per il posto unico. Riduzioni previste a 15 euro per under 25 e over 65.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Bitonto Opera Festival e sui canali social del festival, oltre che ai numeri di prenotazione indicati dall’organizzazione.