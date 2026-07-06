La città di Mesagne celebra la Madonna del Carmine



MESAGNE (BR) - Mesagne si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della propria tradizione religiosa e comunitaria: la Festa della Madonna del Carmine, in programma il 15, 16 e 17 luglio 2026, accompagnata anche quest’anno da un ricco calendario di appuntamenti. - Mesagne si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti della propria tradizione religiosa e comunitaria: la Festa della Madonna del Carmine, in programma il 15, 16 e 17 luglio 2026, accompagnata anche quest’anno da un ricco calendario di appuntamenti.





La città, Civitas Mariae, si stringe attorno alla sua Celeste Patrona con un programma che unisce devozione, partecipazione e identità comunitaria.





Processione del 15 luglio: alle ore 19,30 partirà dalla Chiesa Matrice la processione che raggiungerà la Basilica del Carmine per il prelievo del venerato simulacro della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Davanti alla Porta Grande, il Sindaco compirà l’antico rito della Consegna delle Chiavi della Città, seguito dall’accoglienza della Madonna in Chiesa Madre e dalla celebrazione eucaristica.





Solennità del 16 luglio: una giornata interamente dedicata alla preghiera, con celebrazioni alle ore 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00 e 19.30. La celebrazione delle 10.30 sarà trasmessa da IDEA Radio.





Giornata conclusiva del 17 luglio: le celebrazioni seguiranno il consueto ritmo fino alla solenne funzione delle ore 18.30, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giovanni Intini. Alle 19.30 la statua della Madonna attraverserà le vie della città nella processione conclusiva.





Il programma religioso sarà accompagnato da tre serate di musica e spettacolo.





Il 15 luglio, Logico 2.0 – Tribute di Cesare Cremonini, ore 22,00 in Piazza Vittorio Emanuele; il 16 luglio, Matinée del Complesso Bandistico cittadino Fasano Leo alle ore 10,00, e la sera, alle ore 21,00 concerto della Banda giovanile Città di Mesagne e ore 22,30 concerto del Complesso Bandistico cittadino Fasano Leo.





A chiudere, giorno 17, è previsto il gran finale con il concerto di Fabio Concato, storico cantautore italiano che si esibirà con i suoi classici dalle ore 22,00 in Piazza Vittorio Emanuele.





A mezzanotte del 16 luglio, in Contrada Materdomini, si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico.





Si invitano i cittadini e le cittadine, visitatori e devoti a partecipare con gioia e condivisione.





Chi volesse sostenere le celebrazioni della Madonna del Carmine può contribuire avvicinandosi presso la casetta in legno nei pressi della Colonna Votiva della Madonna in Villa Comunale; direttamente ai membri del Comitato (muniti di tesserino di riconoscimento e documento di identità), presso le Parrocchie di Mesagne nei giorni di raccolta o nelle mani del parroco o tramite bonifico bancario sul codice Iban IT14L0526279210CC0831169332, intestato a: PARROCCHIA TUTTI I SANTI - Mesagne, con la causale “Donazione Festa Patronale Madonna del Carmine 2026”.





“La Festa della Madonna del Carmine - ha dichiarato Sindaco Francesco Rogoli -rappresenta per Mesagne un momento di profonda identità, un tempo in cui la nostra comunità si ritrova attorno ai valori che la hanno sempre guidata: la solidarietà e la cura reciproca. Come Civitas Mariae, rinnoviamo il nostro legame con la Patrona, affidando a Lei le speranze e le aspirazioni della nostra città. Ringrazio il Comitato, le Parrocchie, le associazioni, gli operatori culturali e tutti coloro che stanno lavorando con dedizione per la organizzazione di questi giorni speciali”.