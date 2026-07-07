La Spagna vola ai quarti del Mondiale: Merino gela il Portogallo al 91’, Cristiano Ronaldo saluta in lacrime

PIERO CHIMENTI - La Spagna conquista un posto nei quarti di finale del Mondiale grazie a una vittoria sofferta contro il Portogallo, deciso da un gol nei minuti finali. A firmare il passaggio del turno è stato Mikel Merino, entrato dalla panchina e protagonista della rete decisiva al 91’.

Una partita intensa, con occasioni da entrambe le parti soprattutto nel primo tempo. La squadra di Luis de la Fuente ha sfiorato il vantaggio in più occasioni con Oyarzabal, mentre il Portogallo ha colpito una traversa con Nuno Mendes, andando vicino al gol che avrebbe potuto cambiare il destino della sfida.

Nella ripresa il ritmo è calato e le due formazioni hanno faticato a trovare spazi. Quando la partita sembrava destinata ai tempi supplementari, il tecnico spagnolo ha pescato i suoi jolly dalla panchina: Ferran Torres, autore dell’assist, e Merino, finalizzatore dell’azione, hanno regalato alla Spagna la rete della qualificazione.

Per il Portogallo è arrivata l’eliminazione e il saluto amaro di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il campo in lacrime al termine della gara. Un’immagine simbolica per una generazione che potrebbe aver vissuto il suo ultimo grande appuntamento mondiale.

Anche il commissario tecnico Roberto Martínez ha annunciato la fine del suo percorso sulla panchina portoghese: «È la fine di un ciclo». Ora la Spagna attende ai quarti la vincente della sfida tra Belgio e Stati Uniti.