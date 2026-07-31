AgìmusFestival, concerto all'alba con i Vołosi: tradizione dei Carpazi, classica, jazz e rock sul lungomare di Mola di Bari

– Sarà il suggestivo scenario dela fare da cornice a uno degli appuntamenti più attesi dell', alle, il celebre quintetto d'archi polaccosi esibirà in un emozionante, inserito nel programma della tradizionale, organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

L'evento, a ingresso gratuito, proporrà al pubblico "The Best of", una selezione dei brani più rappresentativi del percorso artistico del gruppo, capace di fondere con straordinaria naturalezza musica popolare dei Carpazi, repertorio classico, jazz, improvvisazione e rock.

Un viaggio musicale tra tradizione e innovazione

Sul palco saliranno Krzysztof Lasoń e Zbigniew Michałek ai violini, Jan Kaczmarzyk alla viola, Stanisław Lasoń al violoncello e Robert Waszut al contrabbasso.

La cifra stilistica dei Vołosi nasce dall'incontro tra una rigorosa formazione classica e la tradizione musicale dei monti Beschidi, nel cuore dei Carpazi. Il risultato è un linguaggio originale che reinterpreta il patrimonio folklorico dell'Europa orientale con un approccio contemporaneo, mantenendone intatta la forza espressiva.

Successo internazionale

Nati artisticamente nel 2010 al New Tradition Festival, il più importante appuntamento polacco dedicato alla musica tradizionale, i Vołosi hanno rapidamente conquistato il pubblico internazionale, ottenendo prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Grand Prix Czech Music Crossroads Award al festival Colours di Ostrava.

Il loro album d'esordio, pubblicato nel 2012, è entrato nella Top 20 della World Charts Europe, mentre il più recente "200 Weeks Ago" è stato accolto dalla critica come uno dei lavori più significativi dedicati alla musica dell'Europa orientale.

Le loro esibizioni sono state trasmesse anche dalla radio nazionale polacca, dalla BBC e dall'emittente tedesca WDR3, contribuendo a consolidarne la fama internazionale.

Un'esperienza immersiva all'alba

Le performance dal vivo dei Vołosi sono considerate il loro vero punto di forza: energia travolgente, grande virtuosismo e una continua contaminazione tra folk, classica, jazz e rock danno vita a concerti capaci di coinvolgere emotivamente ogni tipo di pubblico.

L'appuntamento di Mola di Bari promette così di trasformarsi in un'esperienza unica, in cui la luce dell'alba e la musica si fonderanno in un'atmosfera suggestiva, regalando agli spettatori un risveglio all'insegna della bellezza e della condivisione.

L'ingresso è libero.

Per informazioni: 368 568412 – 393 9935266.