Altamura, assalto nella notte al bancomat del Monte dei Paschi: è il quinto colpo nel Barese in 48 ore

ALTAMURA - Non si ferma l’ondata di assalti ai bancomat che sta interessando la provincia di Bari. L’ultimo episodio si è verificato nella notte ad Altamura, dove i malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico della filiale del Monte dei Paschi di Siena.Per mettere a segno il colpo, i banditi hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, un ordigno esplosivo inserito all’interno del bancomat che, una volta fatto detonare, consente di aprire lo sportello contenente il denaro. L’esplosione ha provocato ingenti danni alla struttura dell’istituto di credito.Dopo aver fatto saltare il bancomat, i responsabili sono riusciti a impossessarsi del denaro custodito all’interno dello sportello automatico, per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.Sul posto sono intervenuti gli investigatori, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare gli autori del raid.Quello avvenuto ad Altamura rappresenta il quinto assalto a un bancomat registrato nel Barese nelle ultime 48 ore. Nei giorni scorsi, infatti, analoghi colpi sono stati messi a segno a Modugno, dove si sono verificati due episodi, oltre che a Bitetto e Polignano a Mare, alimentando la preoccupazione per il ripetersi di questo tipo di azioni criminali sul territorio.