Wimbledon, Cobolli rimonta Navone e vola al secondo turno. Avanzano Zverev, Dimitrov, Tiafoe e Bublik

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il primo turno del torneo di Wimbledon con diversi incontri di grande intensità e risultati di rilievo. Tra gli azzurri sorride Flavio Cobolli, protagonista di una splendida rimonta contro l’argentino Mariano Navone. Dopo aver ceduto nettamente il primo set per 6-1, il romano ha cambiato marcia, imponendosi 7-6, 6-3, 7-6 e conquistando così il pass per il secondo turno dello Slam londinese.Esordio vincente anche per lo statunitense Frances Tiafoe, che ha superato il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6, 6-1, 4-6, 6-4, mentre il britannico Jan Choinski ha avuto la meglio sul ceco Vit Kopriva in tre set, chiudendo l’incontro 6-3, 7-5, 6-2.Successo anche per lo slovacco Alex Molcan, capace di battere il tedesco Daniel Altmaier per 6-4, 3-6, 7-5, 6-2. Non sbaglia il bulgaro Grigor Dimitrov, che supera con autorità l’australiano Dane Sweeny grazie al punteggio di 7-6, 6-3, 7-6.Vittoria sofferta ma preziosa per il tedesco Alexander Zverev, che ha avuto bisogno di quattro set per piegare il belga Alexander Blockx con lo score di 6-4, 6-7, 7-6, 7-6. Battaglia fino all’ultimo punto anche tra il ceco Jakub Mensik e il britannico Toby Samuel: a spuntarla è stato Mensik al termine di un match combattutissimo, concluso 5-7, 6-3, 6-3, 3-6, 7-6.Avanza inoltre il russo Karen Khachanov, vincitore sul britannico Billy Harris per 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. Nessun problema, invece, per il francese Arthur Fils, che ha eliminato il belga Raphael Collignon con un convincente 7-5, 6-1, 6-3.Chiude il programma una delle sfide più spettacolari della giornata: il kazako Aleksandr Bublik ha rimontato l’australiano Thanasi Kokkinakis imponendosi in cinque set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-4, staccando così il pass per il secondo turno dei Championships.