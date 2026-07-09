Assalto al bancomat nella notte a Carovigno: esplosione alla filiale BdM Banca

CAROVIGNO - Colpo nella notte ai danni della filiale della BdM Banca di via Remo, a Carovigno. Ignoti hanno preso di mira lo sportello bancomat utilizzando, secondo una prima ricostruzione, la tecnica della cosiddetta “marmotta”, un metodo che prevede l’inserimento di un ordigno esplosivo all’interno dell’Atm per provocarne l’apertura.

L’allarme è scattato intorno alle 4.30, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell’area. I carabinieri della stazione di Carovigno hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare i responsabili.

Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire se i malviventi siano riusciti a portare via il denaro contenuto nello sportello automatico e per quantificare l’eventuale bottino.

Gli investigatori stanno acquisendo tutti gli elementi utili alle indagini, a partire dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli sui responsabili e sulle modalità utilizzate per mettere a segno il colpo.

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