Le immagini raccontano, De André risponde: a Rutigliano canzoni per un film senza voce

Il cinema muto torna a dialogare con la musica dal vivo in un incontro capace di unire epoche, linguaggi ed emozioni. È questo lo spirito di “Cinema Muto & Live Music”, la rassegna che venerdì 10 luglio, alle ore 21, propone nel chiostro di Palazzo San Domenico a Rutigliano il suo terzo appuntamento, trasformando la proiezione cinematografica in un’esperienza artistica immersiva.

Protagonista della serata sarà “La grazia”, film del 1929 diretto da Aldo De Benedetti, una commedia sentimentale raffinata, sospesa tra ironia e malinconia, che racconta sentimenti, fragilità umane e possibilità di riscatto attraverso le relazioni.

Alle immagini sullo schermo si affiancherà la musica dei Faber Castel, formazione composta da Pasquale Stafano al pianoforte, Daniele Cappucci al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria, con la partecipazione straordinaria della cantante altamurana di origini algerine Badrya Razem.

Attraverso un omaggio alla poetica e alle canzoni di Fabrizio De André, il gruppo costruirà un percorso sonoro che si intreccia con i temi del film: gli ultimi, gli amori difficili, la dignità degli emarginati e la complessità dell’animo umano. Le composizioni di Faber, reinterpretate in chiave jazz, diventeranno così il naturale prolungamento delle immagini, in un dialogo tra cinema e musica fondato sulla stessa attenzione verso le storie e le fragilità delle persone.

Il programma musicale prevede brani simbolo come “Bocca di rosa”, “Il pescatore” e “La canzone di Marinella”, riproposti in versione jazz strumentale, insieme alle interpretazioni di “Andrea”, “Amore che vieni, amore che vai” e “Creuza de mä”, per un concerto capace di restituire la stessa intensità narrativa ed emotiva del film.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Rutigliano in collaborazione con l’Agìmus, con la direzione artistica di Franco Larizza e il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 con ingresso gratuito.

Info: 347.8146444 e 393.9935266

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