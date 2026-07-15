ATP Bastad, Pellegrino e Travaglia avanzano al secondo turno: eliminati Kjaer e Krumich
FRANCESCO LOIACONO - Buona partenza per gli italiani al torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. Andrea Pellegrino supera il primo turno battendo il norvegese Nicolai Budkov Kjaer con il punteggio di 6-3, 6-2 e conquista l’accesso al secondo turno.
Avanza anche Stefano Travaglia, che si impone con autorità sul ceco Martin Krumich. Il tennista italiano chiude la sfida in due set con il punteggio di 6-4, 6-2, assicurandosi la qualificazione alla fase successiva del torneo.
Tra gli altri risultati della giornata, vittoria sofferta per il bulgaro Grigor Dimitrov, che supera il ceco Dalibor Svrcina al termine di tre set combattuti: 7-6, 1-6, 6-4.
Successo senza particolari difficoltà per il portoghese Nuno Borges, che elimina il francese Moise Kouame con un doppio 6-4, 6-2. L’argentino Thiago Agustin Tirante batte l’austriaco Sebastian Ofner per 6-3, 6-4.
Avanza anche l’olandese Botic Van De Zandschulp, vincitore sul giapponese Taro Daniel con il punteggio di 7-6, 6-4, mentre il tedesco Daniel Altmaier supera il francese Hugo Gaston per 6-2, 7-5.
Passano il turno anche il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, che si impone su Miguel Damas con un doppio 6-3, e il georgiano Nikoloz Basilashvili, vittorioso sul britannico Jan Choinski per 6-4, 7-6.
Nel derby argentino, Lautaro Midon rimonta Facundo Diaz Acosta e chiude la sfida con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, completando il quadro dei qualificati al secondo turno.