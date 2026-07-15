Lecce, interesse per Hysaj: il club salentino valuta l’arrivo del difensore albanese

FRANCESCO LOIACONO - Ilguarda al mercato degli svincolati e punta su. Il difensore albanese, classe 1994, è finito nel mirino del club salentino dopo la scadenza del contratto con la, avvenuta lo scorso 30 giugno, senza rinnovo.

Nell’ultima stagione Hysaj ha trovato poco spazio con la formazione biancoceleste, collezionando appena 5 presenze in Serie A. Nonostante il minutaggio ridotto, il terzino vanta una lunga esperienza nel massimo campionato italiano, avendo vestito anche le maglie di Empoli e Napoli.

Nel corso della sua carriera il giocatore ha militato inoltre nelle giovanili dell’Empoli e nel Vllaznia Under 15, club dal quale è partito il suo percorso calcistico. A livello internazionale rappresenta un punto fermo della nazionale albanese: Hysaj ha disputato 99 partite da titolare con l’Albania, oltre a 4 presenze con la selezione Under 21.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera dovrebbe avviare i contatti con il procuratore del calciatore, Mario Giuffredi, per provare a portare il difensore nel Salento a titolo definitivo.

L’eventuale arrivo di Hysaj rappresenterebbe un innesto di esperienza per una squadra che nella prossima stagione di Serie A avrà come obiettivo principale il raggiungimento della salvezza.