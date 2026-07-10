ATP Challenger 100 di Iași: Daniel, Royer e le coppie Sabanov protagonisti nel secondo turno

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il torneo ATP Challenger 100 di Iași, in Romania, con le sfide del secondo turno che hanno regalato incontri combattuti e importanti qualificazioni al turno successivo sia nel singolare sia nel doppio.Nel tabellone di singolare il giapponese Taro Daniel ha conquistato l’accesso al terzo turno superando il ceco Zdenek Kolar con il punteggio di 6-4 6-3. Una prestazione solida per il tennista nipponico, che ha controllato il match imponendo il proprio ritmo nei momenti decisivi.Avanza anche il francese Valentin Royer, protagonista di una sfida molto equilibrata contro lo svedese Olle Wallin. Dopo aver perso il primo set per 6-3, Royer ha reagito conquistando il tie-break del secondo parziale e chiudendo poi la partita al terzo set con il punteggio di 6-4, completando la rimonta.Nel torneo di doppio sono arrivate diverse vittorie significative. Gli svedesi Erik Grevelius e Adam Heinonen hanno superato i padroni di casa Gabriel Ghetu e Stefan Horia Haita con un netto 7-5 6-3, assicurandosi un posto nel terzo turno.Successo anche per la coppia formata dall’indiano Siddanth Banthia e dal bulgaro Alexander Donski, che ha eliminato il moldavo Radu Albot e il rumeno Victor Vlad Cornea con il risultato di 6-3 6-4.Grande equilibrio, invece, nella sfida tra i serbi Ivan Sabanov e Matej Sabanov e i polacchi Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski. Dopo un match combattuto, i fratelli serbi hanno avuto la meglio al super tie-break imponendosi 2-6 6-3 11-9 e conquistando la qualificazione al turno successivo.Il Challenger di Iași entra così nella fase decisiva, con i protagonisti ancora in corsa per il titolo pronti a contendersi l’accesso alle ultime giornate del torneo.