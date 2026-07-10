Lecce, Milos Jovic verso un nuovo prestito: il club cerca un attaccante sul mercato

FRANCESCO LOIACONO - L’avventura di Milos Jovic con la maglia del Lecce è destinata a proseguire lontano dal Salento. L’attaccante serbo, infatti, non sarà confermato per il prossimo campionato di Serie A e il club giallorosso valuta per lui una nuova cessione in prestito.Jovic, classe giovane del calcio serbo, nella scorsa stagione ha militato nell’IMT Belgrado, dove ha collezionato 20 presenze realizzando 2 reti. Il giocatore era arrivato in prestito fino al 30 giugno, per poi fare ritorno al Lecce al termine dell’accordo.La società salentina ha deciso di puntare su una nuova esperienza in prestito per permettere al calciatore di trovare maggiore continuità e completare il proprio percorso di crescita. Nel corso della sua carriera Jovic ha vestito le maglie dell’IMT Belgrado, dell’IMT Belgrado Under 19, del Brodarac Under 17 e del Brodarac Under 16.Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera sarà impegnato sul mercato per individuare un nuovo attaccante da inserire nella rosa a disposizione dell’allenatore, così da compensare la partenza del giovane serbo.Il prossimo campionato di Serie A rappresenterà una nuova sfida per il Lecce, che avrà come principale obiettivo quello di conquistare la salvezza e confermare la propria permanenza nella massima categoria.