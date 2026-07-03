Avetrana, nuovo assalto a un bancomat: colpita la BCC con la tecnica della “marmotta”

– Ancora un assalto a un bancomat in Puglia. Nella notte, ignoti hanno preso di mira la filiale della, in via Roma, facendo esplodere lo sportello automatico con la cosiddetta tecnica della, che prevede l’uso di un ordigno inserito nell’ATM per forzarlo e prelevare il denaro contenuto.

L’esplosione ha danneggiato pesantemente la struttura della filiale. Il bottino è al momento in corso di quantificazione.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi e le indagini per risalire ai responsabili. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo elementi utili per ricostruire le fasi dell’assalto.

Escalation di attacchi agli ATM

Si tratta dell’ottavo episodio in soli cinque giorni in Puglia, un dato che evidenzia una crescente ondata di attacchi agli sportelli automatici nella regione. Un fenomeno che sta destando forte preoccupazione tra istituti di credito e cittadini, soprattutto per la pericolosità delle modalità operative utilizzate e i danni collaterali alle strutture.