'Grand Prix Planet 2026': Giuseppe Giannotti conquista il podio nella BB Classic Over 50



LATIANO (BR) - Grande soddisfazione per il bodybuilding pugliese in occasione del Grand Prix Planet – Città di Latiano, prestigiosa manifestazione dedicata agli appassionati della disciplina, che si è svolta il 27 giugno 2026 con montepremi in denaro e la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. Si tratta di una gara importante in Puglia che si svolge da tantissimi anni e dove arrivano tantissimi campioni. - Grande soddisfazione per il bodybuilding pugliese in occasione del Grand Prix Planet – Città di Latiano, prestigiosa manifestazione dedicata agli appassionati della disciplina, che si è svolta il 27 giugno 2026 con montepremi in denaro e la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. Si tratta di una gara importante in Puglia che si svolge da tantissimi anni e dove arrivano tantissimi campioni.





Tra i protagonisti dell'evento si è distinto Giuseppe Giannotti, istruttore della Palestra CClub di Ostuni, che ha gareggiato nella categoria BB Classic Over 50, conquistando un eccellente terzo posto al termine di una competizione caratterizzata da un livello tecnico molto elevato.









Giannotti ha saputo mettere in mostra un fisico ben proporzionato, frutto di anni di allenamento, disciplina e passione, convincendo la giuria con una prestazione di grande qualità. Il podio rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto e conferma il valore dell'atleta ostunese nel panorama del bodybuilding master.





Il risultato ottenuto è motivo di orgoglio anche per la Palestra CClub di Ostuni, dove Giuseppe Giannotti svolge con passione il ruolo di istruttore, trasmettendo ogni giorno ai propri allievi i valori dello sport, dell'impegno e della costanza.





Un traguardo che premia sacrificio e determinazione e che conferma come l'esperienza e la dedizione possano ancora regalare grandi soddisfazioni sui palcoscenici delle competizioni di bodybuilding.