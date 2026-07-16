Bari, al via la distribuzione gratuita di acqua nei luoghi più frequentati: si rafforza il Piano Caldo 2026

BARI - Il Comune di Bari rafforza il Piano Caldo 2026 con una nuova misura di prevenzione destinata a tutta la cittadinanza. Nelle giornate contrassegnate dal bollino rosso per le ondate di calore, la Protezione civile comunale distribuirà gratuitamente bottiglie d’acqua nei luoghi più frequentati della città, con l’obiettivo di prevenire i rischi legati alle alte temperature e promuovere comportamenti corretti per affrontare il caldo estremo.L’iniziativa, che debutta per la prima volta accanto alle attività già garantite dal Pronto Intervento Sociale (PIS), prenderà il via domani, giovedì 17 luglio, alle ore 10.15, negli spazi esterni del mercato del quartiere San Paolo, in via De Ribera.All’avvio del servizio interverranno l’assessora alla Polizia locale e Protezione civile, Carla Palone, l’assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili, Michelangelo Cavone, e il responsabile del settore Protezione civile e Sicurezza urbana, Giuseppe Abbracciavento, alla presenza degli operatori del Pronto Intervento Sociale.Il nuovo servizio rappresenta un ulteriore tassello del Piano Caldo predisposto dall’amministrazione comunale. Il PIS continuerà a garantire interventi di prossimità e assistenza rivolti soprattutto alle persone più fragili e senza dimora, mentre la distribuzione gratuita di acqua sarà rivolta all’intera popolazione e verrà attivata esclusivamente nelle giornate di massima allerta per le ondate di calore.L’obiettivo è rafforzare la rete di prevenzione sul territorio, offrendo un presidio diffuso nei punti della città maggiormente frequentati e sensibilizzando i cittadini sull’importanza di adottare comportamenti adeguati durante le giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate.