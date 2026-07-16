BRT, sprint finale per i cantieri: chiuso nella notte il sottovia Filippo, nuovi lavori in via Brigata Bari e largo Ciaia

BARI - Prosegue il cronoprogramma del Bus Rapid Transit (BRT) a Bari con una nuova fase di interventi che interesserà il quartiere Libertà e il Municipio 2. I lavori riguarderanno il completamento delle infrastrutture delle linee Verde e Lilla e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità in diversi punti della città.L’intervento più immediato è previsto nella notte tra oggi e domani, quando il sottovia Giuseppe Filippo sarà chiuso al traffico dalle 23.30 alle 5.30 per consentire il completamento del raccordo tra il nuovo manto stradale e la carreggiata esistente lungo il tracciato della linea Verde.Da domani prenderà invece il via l’ultima fase dei lavori in via Brigata Bari, nel tratto compreso tra via Crispi e via Don Bosco. Fino al 31 luglio saranno in vigore il divieto di fermata e il restringimento della carreggiata per consentire il completamento della nuova pavimentazione.Novità anche per la linea Lilla: da lunedì 20 luglio il cantiere si sposterà in largo Ciaia, dove inizieranno gli interventi di rifacimento della sede stradale con scarifica dell’asfalto, posa della rete elettrosaldata, della guaina rinforzante e del nuovo binder. I lavori dureranno fino al 20 agosto e comporteranno il restringimento della carreggiata e il divieto di fermata sul lato destro in direzione corso Benedetto Croce. La fermata degli autobus sarà temporaneamente trasferita sulla carreggiata opposta.«Stiamo concentrando nei mesi estivi e nelle ore notturne le lavorazioni più impattanti per ridurre al minimo i disagi, approfittando della chiusura delle scuole e dell’inizio delle ferie», spiega l’assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi.Attualmente sono circa 150 gli operai impegnati contemporaneamente nei cantieri del BRT per accelerare il completamento delle quattro linee. Oltre alle nuove corsie riservate, sono in corso interventi nelle aree di sosta di via Di Vittorio, via Pasha, via Caldarola e nel deposito Amtab, insieme alla realizzazione di marciapiedi, fermate e pensiline.Scaramuzzi evidenzia anche una delle principali innovazioni del nuovo sistema di trasporto: la priorità semaforica. Lungo i percorsi sono già stati installati i nuovi impianti che dialogheranno in tempo reale con i bus elettrici e con il centro di controllo, consentendo di modificare automaticamente i cicli semaforici per garantire il passaggio dei mezzi pubblici con tempi di attesa ridotti o con il verde già disponibile all’arrivo agli incroci, comprese le rotatorie.L’assessore precisa infine che, nonostante la presenza dei nuovi impianti, fino all’entrata in funzione del BRT resta valida l’attuale segnaletica stradale.Per seguire l’avanzamento dei lavori e consultare il cronoprogramma del progetto è disponibile la scheda dedicata sul portale comunale Bari in Progress.