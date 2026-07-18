Bari, cantieri in centro: al via l’accelerata su via Argiro e BRT. Ecco le strade chiuse e i percorsi consigliati

– Il centro murattiano si prepara a una nuova fase di lavori per la riqualificazione die per la realizzazione del. Nelle prossime settimane numerose strade saranno interessate dai cantieri, con modifiche alla viabilità e chiusure temporanee.

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha annunciato un’accelerazione degli interventi, chiedendo ai cittadini collaborazione per ridurre i disagi: «Abbiamo bisogno di imprimere una fortissima accelerata sui cantieri nel centro murattiano. Sino al termine di questi lavori lasciate a casa le auto private e raggiungete il centro con i mezzi pubblici, bus e navette, in bici o a piedi».

L’obiettivo è completare le opere che trasformeranno il quartiere con nuovi spazi pedonali, viali alberati e un sistema di trasporto pubblico più moderno, sostenibile e tecnologico.

Le strade interessate dai lavori

A partire dalla prossima settimana i principali cantieri interesseranno via Argiro, dove proseguiranno le lavorazioni per completare gli isolati pedonali. Saranno coinvolte anche le intersezioni con via Dante, che resterà chiusa nel tratto compreso tra via Melo e via Andrea da Bari, via Putignani, chiusa tra via Melo e via Andrea da Bari, via Calefati, chiusa tra via Melo e via Roberto da Bari, e via Piccinni, chiusa da via Melo a via Roberto da Bari.

I lavori del BRT comporteranno inoltre un restringimento della carreggiata in corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra piazza Massari e via Quintino Sella. Via Andrea da Bari sarà chiusa tra corso Vittorio Emanuele e via Putignani per consentire la realizzazione delle infrastrutture del nuovo sistema di trasporto. Modifiche alla circolazione sono previste anche in corso Italia, dove sarà realizzata una nuova fermata BRT, e in piazza Moro, interessata dalla costruzione della nuova fermata con pensilina tecnologica.

Per evitare rallentamenti eccessivi, l’amministrazione comunale consiglia di utilizzare le strade non coinvolte dai cantieri, come via Abate Gimma, via De Rossi, via Quintino Sella, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, corso Italia, via Principe Amedeo, via Nicolai, via Crisanzio e via Cairoli.

Via Argiro verso il completamento

Entra nella fase conclusiva il cantiere per la riqualificazione di via Argiro. Le lavorazioni principali si concentreranno sugli incroci e sulle intersezioni stradali, mentre gran parte del nuovo viale alberato e pedonale è già stata completata e resa fruibile ai cittadini.

Il progetto porterà alla trasformazione di circa 14mila metri quadrati di strada in una moderna rambla urbana, più accogliente e accessibile, con la piantumazione di 100 nuove alberature.

In questi giorni sono in corso gli interventi sugli incroci con via Calefati e via Putignani, nei tratti compresi tra via Argiro e via Andrea da Bari. Sono in realizzazione i nuovi marciapiedi con basole calcaree bianche, il nuovo asfalto e, successivamente, la piantumazione degli oleandri dal fiore bianco doppio.

Prosegue anche il rifacimento degli attraversamenti pedonali lungo le diverse intersezioni. Sono già stati completati quelli di via Abate Gimma e via Calefati, mentre sono in corso i lavori in via Dante. Dalla prossima settimana partiranno gli interventi sugli incroci con via Putignani e via Piccinni, per concludersi con quello di via Principe Amedeo.

I lavori del BRT nel centro di Bari

Continuano anche gli interventi per il Bus Rapid Transit, il nuovo sistema di trasporto pubblico che collegherà diversi quartieri della città attraverso quattro linee.

Il centro murattiano sarà attraversato dalla linea Blu, che collegherà piazza Moro a via di Maratona, dalla linea Rossa, da piazza Moro a via Aquilino, e dalla linea Lilla, da viale Einaudi a piazza Moro.

Sono quasi completati i lavori per il nuovo asfalto in corso Vittorio Emanuele. In via Andrea da Bari sono invece in corso gli interventi sui primi due isolati a partire da corso Vittorio Emanuele, con la realizzazione delle corsie BRT e dei nuovi marciapiedi in pietra bianca.

Nei prossimi giorni il cantiere avanzerà progressivamente lungo via Andrea da Bari, che sarà completata integralmente. Da lunedì partiranno inoltre i lavori in piazza Moro per la realizzazione della nuova fermata dotata di pensilina tecnologica.

I percorsi consigliati

Per ridurre i disagi e limitare la concentrazione del traffico, il Comune invita i cittadini a raggiungere il centro utilizzando il trasporto pubblico oppure a seguire i percorsi alternativi indicati.

Chi proviene dal sottovia Quintino Sella e deve raggiungere corso Cavour o il quartiere Umbertino potrà utilizzare via Abate Gimma o corso Vittorio Emanuele. Tra i percorsi consigliati: corso Italia, via De Rossi, via Abate Gimma e corso Cavour; oppure corso Italia, via De Rossi, corso Vittorio Emanuele e corso Cavour.

Per chi arriva da via Dante o via Putignani e deve dirigersi verso corso Cavour o l’Umbertino, sono consigliati i percorsi attraverso via De Rossi, via Abate Gimma o corso Vittorio Emanuele.

Per raggiungere la stazione centrale si suggerisce di utilizzare via Capruzzi. Chi arriva da corso Vittorio Veneto potrà seguire il percorso piazza Massari, corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella e corso Italia, oppure passare da via Marchese di Montrone e via Principe Amedeo.

Per chi proviene da corso Cavour o dal sottovia Sant’Antonio, i percorsi consigliati sono via Nicolai, via Quintino Sella e corso Italia oppure via Principe Amedeo, via Quintino Sella e corso Italia.

L’amministrazione comunale punta a concentrare gli interventi più impattanti nel periodo estivo, sfruttando la riduzione del traffico dovuta alla chiusura delle scuole e alle ferie, per completare una trasformazione destinata a cambiare la mobilità e la vivibilità del centro cittadino.