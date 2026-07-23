Puglia Regione Europea dello Sport 2026, 400mila euro per eventi a Taranto e Lecce

BARI – La Regione Puglia stanzia complessivamenteper arricchire il calendario delle iniziative sportive in programma nel 2026, anno in cui la Puglia è. Le risorse sosterranno due progettualità: eventi di avvicinamento aie ila Lecce.

Al Comune di Taranto saranno assegnati 100mila euro per la realizzazione di manifestazioni promozionali e dimostrative in vista dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Le iniziative saranno rivolte alla cittadinanza e coinvolgeranno scuole e associazioni sportive, con l'obiettivo di favorire la partecipazione delle comunità locali e promuovere lo sport come strumento di salute pubblica, coesione sociale e inclusione.

Altri 100mila euro saranno messi a disposizione dei Comuni della provincia di Taranto che presenteranno progetti per eventi sportivi di avvicinamento e di contorno ai Giochi. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento delle associazioni sportive paralimpiche. I contributi saranno assegnati sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze, previa presentazione e approvazione dei progetti e dei relativi quadri economici. Le attività saranno realizzate in collaborazione con ARET Pugliapromozione, attraverso specifici accordi con le amministrazioni comunali.

A Lecce andranno invece 200mila euro per la realizzazione del Festival delle attività sportive e dell'inclusione, un evento fieristico-sportivo della durata di otto giorni in programma negli spazi di Lecce Fiere, in piazza Palio.

L'iniziativa punta ad avvicinare alla pratica sportiva cittadini di tutte le età e condizioni, con particolare attenzione all'inclusione dello sport paralimpico, promuovendo corretti stili di vita e il valore dell'attività fisica come strumento di benessere. Il progetto mira inoltre a valorizzare il tessuto associativo sportivo regionale e a rafforzare la collaborazione istituzionale con CONI, Sport e Salute e Comitato Italiano Paralimpico.

«La Regione Puglia compie un altro passo concreto in questo anno che vede la nostra terra protagonista dello sport nazionale e internazionale», ha dichiarato l'assessore regionale allo Sport Cristian Casili. «Investiamo complessivamente 400mila euro in progetti che mettono al centro lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e sviluppo dei territori».

Secondo Casili, l'obiettivo non è soltanto accompagnare i Giochi del Mediterraneo e valorizzare il riconoscimento della Puglia come Regione Europea dello Sport, ma anche costruire un'eredità duratura per il territorio: «Vogliamo che il 2026 sia ricordato non solo come l'anno dei Giochi e del riconoscimento di Puglia Regione Europea dello Sport, ma anche per la capacità di trasformare lo sport in un motore di crescita sociale, turistica ed economica».