“Bari in Progress nei Municipi”: proseguono gli incontri pubblici sui cantieri cittadini

BARI - Prosegue il ciclo di incontri pubblici “Bari in Progress nei Municipi”, promosso dal Comune di Bari per illustrare ai cittadini gli strumenti informativi messi a disposizione dall’amministrazione per seguire l’avanzamento dei cantieri sul territorio urbano.

Dopo i primi due appuntamenti nei Municipi I e II, il calendario prosegue con tre nuove tappe. Domani, martedì 7 luglio, dalle 17 alle 18.30, l’incontro si terrà nella sede del Municipio III in via Vincenzo Ricchioni 1. Mercoledì 8 luglio, dalle 17 alle 18.30, sarà la volta del Municipio V in piazza Bellini Gianmarko 1. Giovedì 9 luglio, dalle 16.30 alle 18, l’appuntamento è invece previsto nel Municipio IV, in via Vittorio Veneto 92.

Gli incontri territoriali hanno l’obiettivo di far conoscere il portale www.bariinprogress.it, attraverso il quale i cittadini possono accedere alle informazioni sulle opere pubbliche in corso in città, con dettagli su tempi di realizzazione, aggiornamenti e benefici attesi.

Nel corso delle iniziative saranno illustrate le principali funzionalità della piattaforma, tra cui la mappa interattiva dei cantieri, le schede informative delle singole opere, le notizie di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori e un servizio di informazione telefonica dedicato ai cittadini per orientamento e approfondimenti.

Gli incontri sono rivolti ai residenti dei quartieri interessati dai cantieri, alle associazioni territoriali, ai comitati di quartiere, agli operatori economici e a tutti i cittadini interessati ai processi di trasformazione urbana della città.

La partecipazione è libera, con possibilità di registrazione online tramite apposito form oppure direttamente in presenza presso le sedi degli incontri.