Policlinico di Foggia, Psicologia Clinica all’avanguardia: realtà virtuale per valutazione e riabilitazione neuropsicologica

FOGGIA - Il Policlinico di Foggia si conferma una realtà sanitaria d’avanguardia nel panorama regionale, tra le prime strutture ospedaliere in Puglia a integrare tecnologie in realtà virtuale per la valutazione e la riabilitazione neuropsicologica.

La SSVD Psicologia Clinica a direzione universitaria, guidata dalla responsabile professoressa Annamaria Petito, ha introdotto sistemi innovativi come Nesplora per la valutazione cognitiva e Cerebrum per la riabilitazione, affiancando strumenti digitali già in uso come Erica, un’applicazione dedicata al potenziamento degli interventi riabilitativi.

Le nuove tecnologie consentono di intervenire in modo sempre più mirato su pazienti con lesioni cerebrali acquisite o con quadri di deterioramento cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment), offrendo percorsi di cura basati su ambienti immersivi che riproducono situazioni della vita quotidiana e permettono un monitoraggio costante delle funzioni cognitive.

“La realtà virtuale consente di riprodurre sfide concrete della vita quotidiana, assicurando un monitoraggio continuo e una personalizzazione dell’intervento riabilitativo. Accanto all’innovazione tecnologica resta centrale la relazione terapeutica, fondamentale per lo sviluppo di agency, empowerment, autoefficacia e competenze metacognitive”, ha dichiarato la professoressa Annamaria Petito.

Sulla stessa linea il direttore generale del Policlinico, dottor Yanko Tedeschi, che ha sottolineato come la struttura rappresenti una realtà capace di coniugare innovazione, competenze specialistiche e centralità del paziente, aprendo nuove prospettive di ricerca e di applicazione clinica nel campo della cosiddetta psicologia di precisione.

Anche l’Università di Foggia ribadisce il valore strategico di questo percorso. Il rettore Lorenzo Lo Muzio ha evidenziato come l’investimento in tecnologie assistive in realtà virtuale rafforzi il legame tra ricerca scientifica e innovazione clinica, con l’obiettivo di sviluppare strumenti sempre più efficaci per la promozione del benessere della persona.

Il servizio di valutazione e riabilitazione cognitiva è attivo su appuntamento presso la SSVD Psicologia Clinica a direzione universitaria. Le prestazioni sono erogate dalla psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-neuropsicologico Federica Doronzo.