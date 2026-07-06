Tariffe RSA, Mazzotta (FI): “Subito mozione urgente per adeguamento tariffe e innalzamento dei tetti di spesa”
BARI - Il presidente del gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta, annuncia il deposito di una mozione urgente in Consiglio regionale per chiedere alla Giunta l’adeguamento delle tariffe e l’innalzamento dei tetti di spesa destinati alle strutture accreditate che erogano prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza post-acuzie.
Secondo Mazzotta, il Governo, tramite un decreto del Ministero della Salute, avrebbe già stanziato per il 2026 circa mille milioni di euro annui per consentire l’aggiornamento dei parametri economici del settore.
Il consigliere regionale richiama inoltre l’intervento dell’Aiop Puglia, condividendone le preoccupazioni e sottolineando come senza un adeguamento dei tetti di spesa anche l’aggiornamento delle tariffe rischierebbe di risultare inefficace, con conseguente riduzione delle prestazioni erogate ai cittadini.
L’esponente di Forza Italia evidenzia anche il tema della mobilità passiva, che incide significativamente sui bilanci regionali, e sostiene che un intervento strutturale potrebbe contribuire a ridurre tali costi.
Mazzotta sottolinea infine come le strutture accreditate abbiano dovuto sostenere negli ultimi anni un aumento dei costi di gestione a fronte di tariffe rimaste invariate, definendo “grave” il rischio di non cogliere questa opportunità e auspicando una larga condivisione della proposta in Consiglio regionale.