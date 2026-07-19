Bari, incendio nel campo rom di Japigia: fiamme tra baracche e rifiuti, accertamenti sulle cause

BARI - Un vasto incendio è divampato questa mattina nel, nell’area compresa tra

Le fiamme hanno rapidamente interessato diverse baracche e cumuli di rifiuti presenti nella zona, provocando una densa colonna di fumo nero visibile da diversi quartieri della città.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre e un’autobotte, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area per contenere il rogo ed evitare che potesse propagarsi ulteriormente.

Al momento non risultano feriti gravi né persone intossicate. Restano da chiarire le cause dell’incendio: sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’origine delle fiamme.