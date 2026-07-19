Taranto, Gio Evan con lo spettacolo 'Extra terreste' al 'Mon Rêve Summer Festival 2026'



L’artista pugliese chiede “se tutto sparisse oggi, voi cosa terreste?





Mercoledì 22 luglio il Mon Rêve Summer Festival” ospiterà, in una grande esclusiva regionale, una tappa di “Extra terreste”, il nuovo tour musicale, comico e spirituale di Gio Evan, una delle voci più originali della scena artistica italiana!





Il pugliese Gio Evan, che pratica lo sciamanesimo, è scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada: ha costruito il suo mondo a partire dalle periferie del sistema e ne ha fatto un linguaggio diretto e mai banale.





Autoironico, ma schivo, Evan è un artista poliedrico che si è imposto nel panorama italiano per il suo personalissimo percorso artistico che intreccia musica, parola e ricerca interiore.





Nello spettacolo “Extra Terreste”, Gio Evan riflette e fa riflettere sulla contemporaneità, sulla tendenza all’accumulo e il conseguente allontanamento dall’essenziale: in un viaggio intimo e leggero, l’autore attraversa il confine sottile tra cura e controllo, tra attaccamento e presenza, tra ciò che scegliamo di conservare e ciò che finisce per consumarci.





Con le sue insolite acrobazie di parole, Gio Evan attraversa il confine sottile tra cura e controllo, tra attaccamento e presenza, tra ciò che si conserva e ciò che ci consuma. Un viaggio intimo e leggero per imparare non solo a lasciare andare tutti gli extra che ci appesantiscono. ma anche a lasciar tenere. Lasciare che tutto il resto lo abbiano gli altri.





Lo spettacolo “Extra terreste” interroga la nostra epoca di accumulo e il nostro allontanamento dall’essenziale, raccolto in un unico verbo: tenere. Tenere cose in vita o tenere cose dalla vita? Tenersi o trattenersi? Lasciare o ottenere?





E alla fine del suo spettacolo, dal palco del Mon Rêve Ecogreen Resort Gio Evan chiederà al pubblico: “se tutto sparisse oggi, voi cosa terreste?” Da qui il titolo dello spettacolo “Extra terreste”, in cui “terreste” è la seconda persona plurale del condizionale presente del verbo tenere!





Lo spettacolo di Gio Evan “Extra terreste” si terrà mercoledì 22 luglio, con inizio ore 21.30, al Mon Rêve Ecogreen Resort, sulla litoranea salentina; i biglietti, con posti in piedi, possono essere acquistati direttamente al botteghino del Mon Rêve Ecogreen Resort (info 099.7312185 - 3357708125) o, con il sovraprezzo per il diritto di prevendita, online sul sito www.monreve.it o sul circuito TicketOne.