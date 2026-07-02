Bari investe sul BRT: in arrivo due nuovi autobus elettrici per la linea Blu-bis

BARI – La giunta comunale ha approvato una variazione d'urgenza al bilancio che consentirà l'acquisto di due nuovi autobus elettrici destinati alla futura lineadel sistema Bus Rapid Transit (BRT), insieme a una nuova infrastruttura di ricarica.

L'intervento sarà realizzato esercitando l'opzione prevista dal contratto già in essere per la fornitura dei mezzi del BRT, una scelta che permetterà al Comune di acquistare i nuovi autobus alle stesse condizioni economiche della gara già aggiudicata, con un risparmio sui costi e tempi di consegna più rapidi.

I due mezzi, completamente elettrici e lunghi 18 metri, saranno impiegati sulla nuova linea Blu-bis, finanziata dalla Regione Puglia nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027.

«Abbiamo scelto di esercitare l'opzione prevista dal contratto perché ci consente di mantenere una flotta omogenea sotto il profilo tecnico, della manutenzione e della gestione, garantendo efficienza e sostenibilità economica nel lungo periodo», spiega l'assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi.

L'assessore sottolinea inoltre il valore strategico dell'intervento per la mobilità cittadina: «Portiamo il BRT fino a San Girolamo. La linea Blu-bis collegherà il sistema BRT con il futuro hub intermodale di Lamasinata, dove sorgeranno il park & train, le connessioni ferroviarie e il terminal per il trasporto extraurbano».

La nuova linea servirà il quadrante nord-ovest della città collegando il capolinea di via di Maratona con il nuovo terminal di Lamasinata, nel quartiere Fesca-San Girolamo. Il tracciato, lungo circa 4,4 chilometri, si svilupperà prevalentemente su corsie riservate e rappresenterà un collegamento diretto con il futuro hub intermodale.

Il progetto prevede la realizzazione di due capolinea, l'adeguamento di quattro intersezioni semaforizzate, cinque varchi di controllo degli accessi, una nuova infrastruttura di ricarica e l'impiego dei due autobus elettrici snodati.

Il percorso partirà dal capolinea di via di Maratona, seguirà inizialmente il tracciato comune alle linee Blu e Verde del BRT e proseguirà lungo via Napoli fino a Lamasinata, senza fermate intermedie, con l'obiettivo di garantire collegamenti rapidi per i pendolari e favorire l'integrazione tra trasporto pubblico su gomma e rete ferroviaria.