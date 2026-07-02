Casalabate, bimba di 2 anni rischia di annegare: ricoverata in rianimazione al “Vito Fazzi” di Lecce

LECCE – Una bambina di due anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Ospedale Vito Fazzi dopo aver rischiato di annegare nelle acque antistanti uno stabilimento balneare di Casalabate.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola si sarebbe allontanata dal controllo dei genitori raggiungendo il mare, dove è stata notata da un bagnante in difficoltà sulla battigia. La tempestiva segnalazione ha permesso l’intervento immediato dello stesso passante e del bagnino dello stabilimento, che sono riusciti a riportarla a riva e a praticare le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.

La bambina è stata successivamente affidata al personale sanitario del 118 e trasferita d’urgenza al reparto di rianimazione del nosocomio leccese, dove si trova tuttora in condizioni critiche.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di Porto e della Guardia Costiera per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità o omissioni.