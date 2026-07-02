Bari, percorre una strada contromano e aggredisce verbalmente agente e assessora Palone

BARI – Avrebbe imboccato contromano via Aquilino e, dopo essere stato richiamato da un'agente della Polizia Locale, sarebbe sceso dall'auto iniziando a insultarla e minacciarla. L'episodio è avvenuto davanti alla sede del Comando della Polizia Locale di Bari.

Secondo quanto ricostruito, protagonista della vicenda sarebbe un giovane che avrebbe rivolto offese e minacce anche all'assessora comunale alla Polizia Locale Carla Palone, che si trovava a bordo dell'auto di servizio al momento dei fatti.

L'intervento degli altri agenti presenti nella caserma ha consentito di bloccare l'uomo, che è stato successivamente accompagnato negli uffici di polizia giudiziaria per gli accertamenti del caso.

A denunciare pubblicamente l'accaduto è il sindacato Fiadel CSA, che ha espresso solidarietà all'agente coinvolta e all'assessora Palone.

«Quanto accaduto è di una gravità unica – afferma il sindacato –. L'uniforme non rappresenta più un deterrente. È necessario riflettere su come, per motivi futili, si possa arrivare a episodi di violenza gratuita e potenzialmente pericolosa».