Bari, lavori per il BRT in via Andrea da Bari: chiuso un nuovo tratto fino a fine luglio
BARI - Proseguono a Bari i lavori per la realizzazione della rete del Bus Rapid Transit (BRT). Dopo gli interventi nel primo isolato di via Andrea da Bari, tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni, il cantiere si è esteso anche al secondo isolato della strada.
L'arteria sarà attraversata dalle future linee Blu e Rossa del BRT. La linea Blu collegherà piazza Moro con il capolinea di via Di Maratona, mentre la linea Rossa unirà la piazza della stazione ferroviaria con il capolinea di via Aquilino, nel quartiere Japigia.
Per consentire lo svolgimento degli interventi, fino alla fine di luglio è stato istituito il divieto di transito in via Andrea da Bari, nel tratto compreso tra via Piccinni e via Abate Gimma.
L'accesso sarà consentito esclusivamente ai mezzi del trasporto pubblico e ai taxi, mentre gli altri veicoli dovranno utilizzare percorsi alternativi. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al completamento dei lavori previsti nel tratto interessato.
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