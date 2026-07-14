Bari, riqualificazione di via Argiro: nuovi marciapiedi e alberi, al via i lavori sull’incrocio con via Putignani

BARI - Proseguono i lavori di riqualificazione di, nel quartiere Murattiano di Bari. Gli interventi, collegati al progetto di pedonalizzazione della strada e alla realizzazione delle linee del, stanno interessando anche le intersezioni con le vie limitrofe.

L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha fatto il punto sullo stato del cantiere, spiegando che la trasformazione dell’asse pedonale procede verso la fase conclusiva.

Via Argiro diventa una nuova rambla urbana

Le principali lavorazioni sono attualmente concentrate nell’isolato compreso tra via Putignani e via Principe Amedeo, mentre gli altri tratti sono stati completati e già restituiti al passaggio dei pedoni, con alcune finiture ancora da ultimare.

Il progetto prevede la trasformazione di circa 14mila metri quadrati di strada in una rambla moderna, accessibile e più vivibile, con la piantumazione di 100 nuove alberature pensate per ridurre l’inquinamento e contrastare l’effetto isola di calore.

Nuovi marciapiedi e alberi in via Calefati

Nell’ambito del restyling di via Argiro stanno proseguendo anche gli interventi sugli incroci con via Calefati e via Putignani.

Nel tratto compreso tra via Argiro e via Andrea da Bari saranno realizzati nuovi marciapiedi con basole calcaree bianche, sarà rifatto il manto stradale e saranno piantati nuovi alberi della specie Lagerstroemia rosa e bianca, in continuità con il nuovo viale pedonale.

All’incrocio con via Calefati, attualmente chiuso al transito delle auto, è stato completato il marciapiede sul lato sinistro e sono iniziati i lavori sul lato destro. Entrambi gli spazi saranno dotati di apposite aree verdi per la messa a dimora delle nuove alberature.

È stato inoltre riqualificato l’attraversamento pedonale, con il posizionamento delle nuove basole a quota uniforme per eliminare dislivelli e rendere più agevole il percorso.

Da mercoledì 15 luglio partiranno interventi dello stesso tipo sull’incrocio tra via Argiro e via Putignani.

Per consentire le lavorazioni, fino a sabato 8 agosto sarà istituito il divieto di transito e di fermata in via Putignani, nel tratto compreso tra via Argiro e via Andrea da Bari.

I veicoli dovranno proseguire diritto su via Andrea da Bari all’altezza dell’intersezione con via Putignani e potranno svoltare a destra in corrispondenza dell’incrocio con via Andrea da Bari.

Nuovi attraversamenti pedonali e lavori anche in via Andrea da Bari

Il progetto comprende anche il rifacimento degli attraversamenti pedonali nelle diverse intersezioni di via Argiro.

Sono già stati completati quelli in corrispondenza di via Abate Gimma e via Calefati, mentre sono in corso i lavori su via Dante. Successivamente toccherà alle intersezioni con via Principe Amedeo, via Putignani e via Piccinni.

Parallelamente, grazie al cantiere del Brt, sono iniziati anche i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di via Andrea da Bari, dopo l’intervento già realizzato in via Quintino Sella. Previsti nuovi marciapiedi in pietra calcarea e il rifacimento del manto stradale.

“La rinascita di via Argiro è ormai sotto gli occhi di chi la vive o la attraversa – ha dichiarato l’assessore Scaramuzzi -. La riqualificazione non riguarda solo i sette isolati della strada, ma coinvolge anche gli attraversamenti pedonali e gli incroci con via Calefati e via Putignani, dove stanno prendendo forma nuovi marciapiedi e dove arriveranno presto le nuove alberature”.