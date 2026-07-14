Bari, continua l’ondata di caldo: prorogata l’allerta gialla fino a giovedì 16 luglio

BARI - Prosegue l’ondata di calore che sta interessando Bari. Laha prorogato l’fino aa causa delle alte temperature e dell’elevato tasso di umidità, condizioni che continuano a mantenere alta l’attenzione dei servizi sanitari e sociali.

Nei prossimi giorni il caldo resterà intenso in tutta la città, con temperature elevate soprattutto nelle ore centrali della giornata e una forte sensazione di afa.

Mercoledì temperature percepite fino a 36 gradi

Per mercoledì 15 luglio è prevista una giornata caratterizzata dal caldo già dalle prime ore del mattino: alle 8 la temperatura sarà intorno ai 29 gradi, mentre nel pomeriggio la massima raggiungerà i 32 gradi.

A causa dell’umidità, però, la temperatura percepita potrà arrivare fino a 36 gradi, aumentando la sensazione di disagio soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Afa anche giovedì

La situazione resterà simile anche giovedì 16 luglio, quando sono attesi nuovi picchi di temperatura percepita intorno ai 36 gradi.

Il caldo e l’afa continueranno quindi a interessare Bari e il territorio circostante, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. Le autorità raccomandano di evitare l’esposizione nelle ore più calde, bere molta acqua e adottare comportamenti utili a ridurre i rischi legati alle alte temperature.